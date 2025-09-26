ニューストップ > 洗濯しようとしたら…夫の隠しサプライズに感動「泣いていいですか」 家族 プレゼント 話題のツイート ママリ 洗濯しようとしたら…夫の隠しサプライズに感動「泣いていいですか」 2025年9月26日 20時30分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと ある日、洗濯をしようとランドリールームへ向かったXユーザー 洗濯機の上に、夫からのプレゼントと感謝の手紙が置かれていたそう 「こんなサプライズ嬉しいに決まってる」「泣いていいですか」とつづった 記事を読む おすすめ記事 清掃に従事されるすべての方々に感謝を伝える「Thank Your Cleaner Day 2025」を実施 2025年9月24日 13時0分 正直、ウザイ…!!「尽くし系彼女」の問題行動５パターン 2025年9月24日 8時0分 お風呂掃除が終わり、部屋に戻ると『寝ていた盲目の犬』が…泣けるほど尊い『お出迎え』が55万再生「泣けてきた」「愛情たっぷりの笑顔」と絶賛 2025年9月21日 18時10分 「なんかいい匂いがする人」の正体 「きつくないけど印象に残る」フレグランス 2025年9月25日 21時17分 〈洗濯ネット〉その使い方、逆効果かも！プロがやっている「お気に入り服の正しい洗い方」って？ 2025年9月22日 7時50分