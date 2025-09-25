大宮の豊川雄太「この前、サポーターの方が面白いこと言ってましたよ」RB大宮アルディージャは9月24日、ジュビロ磐田戦に向けてトレーニングを行った。前節の今治FC戦では今季初の欠場となったFW豊川雄太も、次節以降へ好感触。チームは3連敗でプレーオフ進出へ厳しい戦いが続くが、「そっちの方がワクワクして、生きてるって感じ、するじゃないですか」と笑顔を見せた。5月31日に行われたホーム磐田戦では、スーパーミドルを