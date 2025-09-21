エンゼルスの主砲、マイク・トラウト外野手（３４）が２０日（日本時間２１日）の敵地ロッキーズ戦で、通算４００本塁打となる２２号ソロを放った。２点リードの８回二死から右腕ヒルのシンカーを捉えた打球は左中間スタンド中段へ。４００本塁打はＭＬＢ史上５９人目、現役ではジャンカルロ・スタントン外野手（３５）に次ぐ２人目の快挙となった。ＭＶＰに３度輝いた希代のスラッガーが新たな歴史を刻んだが、試合後に感動