歌手のジャスティン・ビーバーがインスタグラムに、妻ヘイリーと愛息ジャック・ブルース君（1）との日常を収めた一連の写真を投稿した。妊娠中のヘイリーのお腹にそっと寄り添うショットや、自宅でジャック君を腕に抱きながらくつろぐ姿など、温かな家族の瞬間が写し出されている。 【写真】妊娠中のヘイリーのお腹に耳を当てて息子の心音を聴くジャスティン・ビーバー 投