第二子・へうくんを出産したマキノさん。産院を退院し、2人育児が始まります。2歳の長女・くうちゃんとぶつかり合いながらも、少しずつ「4人家族」としての形を見つけていく実体験。マキノ(@warabeams)さんが描く、『二人育児のキロク』第47話をごらんください。 へうくんの出産後、「ちゃんとしなきゃ」という焦りや責任感から、限界を迎えてしまったマキノさん。しかし、つらい時期は永遠に続くわけではありません。後悔も多か