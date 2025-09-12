サンマルクカフェ（岡山市）が、秋の味覚「スイートポテト」をテーマにした新商品「プレミアムチョコクロ スイートポテト」「ごろっとスイートポテトスムージー」「スイートポテト&紫芋のパフェ」を9月19日から期間限定で販売します。「プレミアムチョコクロ スイートポテト」は、サクサクのクロワッサン生地の中に、鹿児島県産安納芋を使用したチョコレートとクリームをたっぷりと包み込んでいます。表面には安納芋クリーム