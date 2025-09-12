サンマルクカフェ（岡山市）が、秋の味覚「スイートポテト」をテーマにした新商品「プレミアムチョコクロ スイートポテト」「ごろっとスイートポテトスムージー」「スイートポテト&紫芋のパフェ」を9月19日から期間限定で販売します。

「プレミアムチョコクロ スイートポテト」は、サクサクのクロワッサン生地の中に、鹿児島県産安納芋を使用したチョコレートとクリームをたっぷりと包み込んでいます。表面には安納芋クリームを波模様に絞り、ビターカラメルソースと黒ゴマをアクセントとして添えています。

まるで“飲むスイートポテト”のような「ごろっとスイートポテトスムージー」は、紅あずまを使用したさつまいもペーストと北海道バターを合わせた、コクと甘みのある一品。グラスの内側にはさつまいもソースが回しかけられ、さつまいもの甘露煮をトッピングしています。

「スイートポテト＆紫芋のパフェ」は、濃厚なさつまいもペースト、紫芋を使用した色鮮やかなアイス、とろっとしたプリンが重なり、程よくビターなカラメルソースが全体を調和させます。サクサクのコーンフレークや風味豊かな黒ゴマなど、さまざま素材が層をなすことで、一口ごとに変化する食感と味わいを堪能できるとのことです。

税込み価格は「プレミアムチョコクロ スイートポテト」が390円（※5個入りのプレミアムBOXは1750円）、「ごろっとスイートポテトスムージー」と「スイートポテト&紫芋のパフェ」がともに720円。いずれも9月19日から11月5日までの期間限定販売です。