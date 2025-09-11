ボーズは9月25日、同社のノイズキャンセリング（ノイキャン）ヘッドホンのフラッグシップモデル「QuietComfort Ultra Headphones（第2世代）」を発売する。価格は、5万9400円。ボーズの公式サイトなどで予約受付中。本稿では、事前に行われたメディア向けの体験会の模様も含めて紹介する。●つけるだけで耳を測定 音質をパーソナライズするボーズのフラッグシップヘッドホン新製品は、発売中のノイキャンイヤホン「Bose QuietC