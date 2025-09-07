アルビレックス新潟は7日、FW若月大和(23)が入籍したことを発表した。入籍日は非公表としている。若月は2020年に湘南ベルマーレでプロキャリアを始め、1年目の開幕前にスイスのシオンへ期限付き移籍。22年に湘南へ復帰し、24年のレノファ山口FCへの移籍を経て今季から新潟でプレーしている。入籍に際して「これまで支えてくださったすべての方々に感謝の気持ちを忘れず、夫婦としても、そしてサッカー選手としてもさらに努力し