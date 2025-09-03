ニューストップ > 芸能ニュース > 芸能総合ニュース > 「死ぬことを諦めてくれてありがとう」武道館で単独公演のanoが涙の… あのちゃん 歌手・アーティスト 日本武道館 エンタメ・芸能ニュース スポニチアネックス 「死ぬことを諦めてくれてありがとう」武道館で単独公演のanoが涙の感謝 2025年9月3日 21時0分 リンクをコピーする by ライブドアニュース編集部 ざっくり言うと anoが3日に日本武道館で初の単独公演に臨み、観客に感謝を伝えた 「死ぬことを諦めてくれたから、僕が君とここで一緒にいる」と言及 「あのとき諦めてくれてありがとう」などと涙で震える声で呼びかけた 記事を読む おすすめ記事 プロ野球12球団マスコット「anan」表紙で奇跡の集結 “応援の流儀”も紹介 2025年8月29日 12時0分 12星座×タロット占い「蠍座（さそり座）」2025年9月1日（月）〜9月7日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ 2025年9月2日 17時50分 12星座×タロット占い「水瓶座（みずがめ座）」2025年9月1日（月）〜9月7日（日）のあなたの運勢は？ 総合運・開運メッセージ 2025年9月2日 17時50分 ano（あの）自身初の武道館公演で1万2000人動員 書き下ろし新曲初披露・全国ホールツアーも決定 2025年9月3日 21時0分 プロ野球12球団マスコットが「anan」SPエディション表紙に勢ぞろい！ 初の“応援”特集 2025年9月1日 19時40分