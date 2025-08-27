真夏のデートで困るのが大量の発汗。特に慌てたわけでもないのに、待ち合わせ場所に着く頃には汗だくで、みっともない思いをしたことはありませんか？ 汗は仕方ないとして、せめて気の利いたひと言を添えれば、彼女に笑い飛ばしてもらえるのでは？10代から30代の独身男性101名に聞いたアンケート結果を元に面白い言い訳をご紹介します。【１】「フェロモンを出してよりいい男になりたいと思って」とバカを披露する「どう、匂わな