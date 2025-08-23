大阪府メインキャラクター「もずやん」の人気が高まっている。 【写真】イベントに登場する「もずやん」 大阪・関西万博で人気爆発中のミャクミャクの隣で見かけることで話題に上ることが多くなったもずやんは、もともと1997年なみはや国体のキャラクターとして誕生。その時の名前は「モッピー」だったが、その後セサミストリートのキャラクターと同名であることが判明し、「もずやん」に改名。そ