東京都の小池知事は8月30日から熱中症対策として、高齢者や障害者の世帯を対象にエアコンの購入費用の補助を8万円に引き上げると発表しました。エアコンの購入費用の補助は、省エネ家電の普及を促進させる「東京ゼロエミポイント」制度を拡充するもので、現行の1万円補助から8万円に引き上げるものです。高齢者世帯と障害者世帯で、自宅にエアコンがなかったり、故障により買い替えが必要だったりする人が対象で、8月30日から開始