松屋フーズは、松屋フーズが運営する松屋公式オンラインショップ、松屋フーズ 楽天市場店、松屋フーズ公式 Yahoo！ショッピング店において、「バターチキンカレー」を販売開始する。お家ごはん革命第三弾。うまトマ、ブラウンハンバーグの次は、みんな大好きなバターチキンカレーがついに登場する。食べたい時に好きなだけ、自宅で簡単に食べられるようになった。美味しさの秘訣は、ごろごろチキン×たっぷりバターの贅沢な味わい