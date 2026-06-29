松屋フーズ（東京都武蔵野市）が運営する牛めし・カレー・定食・その他丼の「松屋」が、「ブラウンソースハンバーグ定食」を6月30日午前10時に販売を開始します。【画像】えっ！今回は種類、多すぎ！ダブル＆トリプルも！「ブラウンソースハンバーグ定食」シリーズを一挙にチェック！同商品は、ふっくらジューシーに焼き上げた合いびき肉のハンバーグに、マッシュルームの香りとうまみ広がるブラウンソースをたっぷりと