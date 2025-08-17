ジェフユナイテッド千葉が徳島ヴォルティスとの“シックスポインター”を制し、自動昇格圏内の2位をキープした。明治安田J2リーグ第26節、フクダ電子アリーナには15,222人のファン・サポーターが集結。今季わずか13失点と堅守を誇る徳島ゴールをこじ開け、ホームでは4月25日（金）第11節・ブラウブリッツ秋田戦以来となる白星を挙げた。開口一番「いいゲームができたと思います」と胸を張った千葉の小林慶行監督。「1万5000人