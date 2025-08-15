女子プロレス「Ｔ―ＨＥＡＲＴＳ」を率いる堀田祐美子（５８）が、自身の４０周年記念興行（１５日、東京・後楽園ホール）で開催したワンデータッグトーナメントで優勝した。同トーナメントはレジェンドと若手レスラーがそれぞれくじ引きを引き、タッグパートナーが決定。堀田はかわいがっている後輩であるＳａｒｅｅｅとコンビを組んで出場した。全６チームが参加し、シードとなった堀田組は、準決勝でアジャコング＆ウナギ・