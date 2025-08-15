道の駅は、その地域ならではの食や文化に触れられる“ご当地グルメの宝庫”。旅の途中で立ち寄れば、旬の味覚や名物料理との出会いが待っています。All About ニュース編集部では、2025年8月7〜8日の期間、全国20〜60代の男女250人を対象に、道の駅に関するアンケートを実施しました。その中から、「グルメが魅力的だと思う群馬県の道の駅」ランキングの結果をご紹介します。【6位までの全ランキング結果を見る】2位：ぐりーんふら