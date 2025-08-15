「R−1ぐらんぷり2013」（現R−1グランプリ）王者のピン芸人、三浦マイルド（47）が15日までにX（旧ツイッター）を更新。春夏通じて53度の甲子園出場を誇る広陵（広島）の野球部内での暴力事案をめぐる騒動に私見を述べた。三浦は、開星（島根）の野々村直通監督（73）が仙台育英（宮城）との2回戦で敗れた試合後、広陵の暴力問題について聞かれ「陰からものを言うというのはひきょうだよね。うちにも匿名で手紙が来たりするんだけ