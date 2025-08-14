SHIROは8月5日、森の素材による定番スキンケアを展開するヨモギシリーズを発売します。■フェイスミストやクレンジングオイルなど4アイテムがラインナップ同シリーズでは、北海道愛別町の自然の中で育ったみずみずしい潤いと豊かな栄養、深くまろやかな香りが特徴のヨモギを使用しています。「ヨモギフェイスミスト」（4,620円）は、ヨモギを抽出した蒸留水で作られたシンプル処方で、身体にも使えます。潤いを与えながら肌を保護