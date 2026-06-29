「ちいかわ焼き 横浜ワールドポーターズ店」 （C）ORICON NewS inc.オリコンニュース

「ちいかわ焼き」がバニラ・カレー・レモンの夏季限定3種を期間販売

by ライブドアニュース編集部

ざっくり言うと

この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • ちいかわ焼きが夏季限定の新フレーバー3種を6月29日から発売する
  • バニラ・カレー・レモンの各350円で横浜や名古屋など3店舗で展開
  • 店舗ごとに販売スケジュールが異なり順番に切り替わる形式となっている
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