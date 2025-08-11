2025年も夏休み真っただ中、夏休みといえば旅行！ということで、北海道・新千歳空港を利用する時にぜひ訪れてほしい飲食店やおすすめのお土産をご紹介します。ラーメン、寿司、スープカレーにソフトクリーム…北海道に行ったら絶対に食べたいグルメが大集結！空港限定土産も必見です。【画像】夏の空港グルメ特集、成田・羽田・新千歳・関空の美味を一挙公開！新千歳空港のグルメ6選空港が旅の目的地……新千歳空港なら、それ