MMD研究所は6月10日、WEBサイト担当者を対象に実施した「WEBサイト表示速度に関する担当者の意識調査」の結果を公表した。この調査はタイトルにあるように主にWEBサイトの表示速度の改善にどう取り組んでいるかについて調べたものだが、WEB担当者が最も重視して改善に取り組んでいる項目についての調査があり、速度ではなく「セキュリティや信頼性の強化」をもっとも優先していることが明らかになった。この調査は、LandingHubを提