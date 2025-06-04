中国海西北大陸斜面１号沈没船の内部。（資料写真、海口＝新華社配信）【新華社海口6月4日】広大な南中国海の底には、古代の航海の痕跡が千年の時を超えて眠っている。華光礁1号沈没船遺跡から西北大陸斜面1号・2号沈没船遺跡に至る沈没船は、1隻1隻がタイムカプセルのように、中国と外国のかつての交易や往来、文化交流の歴史を伝えている。南中国海西北大陸斜面１号沈没船遺跡から引き揚げられた法花蓮文梅瓶（ほうかれんも