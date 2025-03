by Dayton/Montgomery County Convention & Visitors Bureau世界で初めて動力飛行機を開発し、有人での動力飛行に成功したとされる人物はアメリカのライト兄弟であるとされています。ところが、ブラジルではいくつかの理由から、ブラジル出身のアルベルト・サントス・デュモンが世界初とされているとのこと。この点についてワシントン・ポストが理由をまとめました。The airplane was invented by the Wright brothers, right?