人気のランドクルーザー250ガソリンエンジンモデルは本当に遅い？2024年4月にも展開が始まったトヨタ「ランドクルーザー250」。長い納車待ちが続く人気モデルですが、ディーゼルエンジンを搭載するモデルとガソリンエンジン搭載するモデルが存在します。中でもガソリンエンジン搭載モデルは、SNSなどで「NA軽自動車並みの加速」など、“遅い”イメージが強いようですが、ディーゼルエンジン搭載モデルと比較して実際どうなので