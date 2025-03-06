立憲民主党は、夏の参院選の比例代表に、蓮舫元参院議員を擁立する調整に入ったことがわかった。関係者が6日、FNNの取材に対し、明らかにした。蓮舫氏は知名度が高く、2024年7月の東京都知事選挙に出馬し敗れたが、約128万票を獲得した。立憲の野田代表ら執行部は、蓮舫氏の擁立で比例票の掘り起こしが期待できるとして、擁立したい意向を立憲を支援する団体の関係者に伝えたという。関係者の一部からは蓮舫氏の擁立を疑問視する声