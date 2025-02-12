ºë¶Ì¸©È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤Ç¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤Ë¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤È¤ß¤é¤ì¤ëÃËÀ­±¿Å¾¼ê¤òµß½Ð¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¸©¤Ï²¼¿åÆ»´É¤Î¿å¤ò¤¦²ó¤µ¤»¤ë¿·¤¿¤Ê¥Ð¥¤¥Ñ¥¹¹©»ö¤Î½àÈ÷¤ò»Ï¤á¤Þ¤·¤¿¡£È¬Ä¬»Ô¤ÎÆ»Ï©´ÙË×»ö¸Î¤ò¤á¤°¤ê¡¢ºë¶Ì¸©¤Ï¤­¤Î¤¦¡¢²¼¿åÆ»´É¤ÎÃæ¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¤¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Î±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤ËÃËÀ­±¿Å¾¼ê¡Ê74¡Ë¤¬¼è¤ê»Ä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£±¿Å¾ÀÊÉôÊ¬¤òÁÜº÷¤¹¤ë¤¿¤á¤Ë¤Ï¡¢²¼¿åÆ»´É¤«¤é¿å¤òÇÓ½Ð¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é¡¢¸©