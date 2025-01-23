フジテレビは23日、ニュース番組「LiveNewsイット！」（月〜金曜後3・45）でタレントの中居正広（52）が芸能界引退を発表したことを速報として伝えた。また、同局の親会社フジ・メディア・ホールディングスの大株主でもあるNTTドコモから調査と原因究明を要請されたことも報じた。NTTドコモが中居の女性トラブルでフジテレビ局員の関与が報じられたことなどについて、フジテレビ側に対して調査と原因究明を要請したことを