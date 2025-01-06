ザ・セントリー、優勝トロフィーを手に笑顔を見せる松山英樹【写真：Getty Images】THE ANSWER

松山英樹が開幕戦V、通算35アンダーでPGA新記録 賞金は約5億6600万円

by ライブドアニュース編集部

この要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。

ざっくり言うと

  • ゴルフ米男子ツアーの開幕戦で5日、松山英樹が通算35アンダーで優勝した
  • 自身の持つアジア人最多勝利記録を更新する米ツアー11勝目
  • 圧巻の4日間で、360万ドル(約5億6600万円)の賞金を手にした
記事を読む

ランキング

  • 総合
  • 国内
  • 政治
  • 海外
  • 経済
  • IT
  • スポーツ
  • 芸能
  • 女子
  1. 1. Number_iへ不適切投稿 廃業宣言
  2. 2. 中居 1番深刻な影響出そうな仕事
  3. 3. 玉木氏の新スキャンダルを予言
  4. 4. 大河 初回から女性の全裸シーン
  5. 5. 大学生と不倫沼「相性良かった」
  6. 6. 宮迫 YouTube危機で「重大発表」
  7. 7. マンションで女児死亡 母も搬送
  8. 8. Number_iへ中傷投稿 会社が謝罪
  9. 9. 飲み会で感じる疎外感 共感続々
  10. 10. 各局収録中止 中居引退も視野か
  1. 11. 「去年はどん底」安藤美姫に非難
  2. 12. 堂本光一 港区女子8人と飲み会
  3. 13. 「徹子の部屋」ゲストNGの基準
  4. 14. 妻に刺殺された夫 実は元首相SP
  5. 15. イチロー氏が野球界に次々苦言
  6. 16. 40歳で彼シャツ? 皆藤愛子に賛否
  7. 17. ガッシュ作者 韓の要求に応じず
  8. 18. 母の死がきっかけで親友と絶縁
  9. 19. MAXと飲んだ 人気芸人の名前暴露
  10. 20. 団塊ジュニアにさらなる試練か
  1. 1. 玉木氏の新スキャンダルを予言
  2. 2. マンションで女児死亡 母も搬送
  3. 3. 飲み会で感じる疎外感 共感続々
  4. 4. 妻に刺殺された夫 実は元首相SP
  5. 5. 東大に異変 中国人留学生だらけ
  6. 6. 母が子3人殺害か ママは悪くない
  7. 7. がん闘病の森永氏に驚きの事実
  8. 8. 身長も関係? 乳がん巡り驚き事実
  9. 9. 乳がん女性をわざわざ蘇生 愕然
  10. 10. 介護崩壊?「2025年問題」の実態
  1. 11. 愛子さま 遅刻連発していた?
  2. 12. 国分寺の緊縛強盗 男を再逮捕へ
  3. 13. ペットは…知られざる火葬ルール
  4. 14. 有名人の「信仰告白」ラッシュも
  5. 15. 予備校が共テ目前に「破綻」悲鳴
  6. 16. 女児殺傷容疑者 異常な家庭環境
  7. 17. 大地震で人の命を奪う意外なもの
  8. 18. 女児が川に流され意識不明 山梨
  9. 19. 高齢男女の遺体発見 無理心中か
  10. 20. 海に沈んだ車発見 運転席に遺体
  1. 1. 味の素ではない…寿命縮める食品
  2. 2. 金貯まらない家の玄関にあるもの
  3. 3. ガッシュ作者 旭日旗疑惑に反論
  4. 4. 佳子さま 今年もまた攻めの年?
  5. 5. 娘を完璧に…妻が招いた大惨事
  6. 6. 石破内閣の地方創生「絶対失敗」
  7. 7. 相手は誰? 妊娠した娘の回答絶句
  8. 8. 50歳で出産の野田議員 苦労告白
  9. 9. 維新と国民民主のタッグマッチに期待 - 早川忠孝
  10. 10. 小室夫妻の生活 黒田夫妻との差
  1. 11. 1年ぶり帰省で実家大変貌に絶句
  2. 12. 第2の人生謳歌も…突然の終焉
  3. 13. 教育格差は絶対許さない　〜少人数学級推進
  4. 14. 1日で元がとれるサブスクが話題
  5. 15. 総理番記者が「石破構文」を徹底分析…国会答弁約22万語から見えた「3つの特徴」　今年の政権運営のポイントとは？
  6. 16. 「大阪維新の会」内部から突き上げを喰らった 橋下市長の統一教会問題
  7. 17. トランプとの首脳会談を控え麻生太郎に教えを請うた石破茂は、“夜の戦友”アーミテージと手を切れるのか
  8. 18. 「粒立ちのよさ」際立つ炊飯器
  9. 19. パリピ孔明作者も挑戦したい問題
  10. 20. 中田 103万の壁引き上げ難しそう
  1. 1. 韓国機事故 ズサンな実態続々
  2. 2. 謎の「暗黒彗星」新たに7個発見
  3. 3. タイのホテル火災 邦人死者2人に
  4. 4. USスチール買収に謎の中国企業名
  5. 5. 韓国機 事故直前映像に大量の鳥?
  6. 6. 年明けで韓国世論に大きな変化か
  7. 7. 「中国式の恐怖」出産押しつけ?
  8. 8. シリア公務員給与 400%引き上げ
  9. 9. ハマス 人質の兵士の動画公開
  10. 10. 尹大統領側 150人を刑事告発へ
  1. 11. 露大統領「笑わなくなった」吐露
  2. 12. レオ様が恋人と休暇 婚約の噂も
  3. 13. USスチールCEO 日本侮辱している
  4. 14. Jビーバー妻と2SHOTで破局説一蹴
  5. 15. 韓国旅客機事故 原因究明に時間
  6. 16. USスチールCEO バイデン氏を批判
  7. 17. 仏料理の世界選手権で日本人活躍
  8. 18. 韓国機事故 現場での捜索が終了
  9. 19. 1Dペインさん転落死事件に進展
  10. 20. LAテスラ爆発 容疑者のメモ発見
  1. 1. 団塊ジュニアにさらなる試練か
  2. 2. 平均年収「460万円」は本当?
  3. 3. 日本郵便 委託業者に高額違約金
  4. 4. 定年退職し帰宅→妻から衝撃告白
  5. 5. アイスの木のヘラ国内唯一の工場
  6. 6. 65歳元エリート 週5バイトのワケ
  7. 7. 日本が今後「後進国」になるワケ
  8. 8. Uberでビッグマック 割高なワケ
  9. 9. 中小企業 事業承継でトラブル増
  10. 10. 節電 相性悪い暖房の組み合わせ
  1. 11. 四大卒だけではもはや価値ない?
  2. 12. キャベツ1玉598円 異常事態の訳
  3. 13. 東京〜熱海 別線化で変わること
  4. 14. ドラッグストアの食料品が安い訳
  5. 15. 「推し活」応援、新横浜に女性専用パウダーラウンジ　横アリや日産スタジアム参戦前の利用呼びかけ
  6. 16. 月収60万円トー横15歳少女の人生
  7. 17. 洗濯機の蛇口 開けたままはNG?
  8. 18. タワマン購入の夫婦 毎日めまい
  9. 19. 日鉄 違約金支払い義務の恐れも
  10. 20. イトーヨーカドー茅ケ崎店が閉店　営業４５年、数百人が集まり「ありがとう」
  1. 1. 予備校行ったら破産してた 嘆き
  2. 2. Facebookがメディア企業との連携を強化！その背景に見える動画マーケティングの最新トレンドとは？
  3. 3. カメラを向けた相手を顔認識で判別、Facebook情報を表示するAndroidアプリ「remembAR」
  4. 4. Metaがユーザーの反発を受けAIキャラクターアカウントを削除
  5. 5. コスパ最強 プチプチで寒さ防止
  6. 6. 「Ryzen 7 5800X3D」を試す - 比較対象はi9-12900KとR7 5800X、速度と電力に特徴
  7. 7. THE NORTH FACEが明日からセール
  8. 8. PC・タブレット・スマホなどを気軽に置くのにピッタリな、「AHUB」スマートウォールテーブル
  9. 9. エイプリルフールに便乗しているサイトまとめ2022年版
  10. 10. Ryzen 7 5700XとRyzen 5 5500/5600を試す - 対Core i5や5800Xで絶妙な性能かも
  1. 11. セブン「神対応」マルチコピー機
  2. 12. ホリエモンが「自殺しろ」と暴言を吐かれ「バカ発見」と反撃
  3. 13. スリングからダッフルへ瞬時に変形。最大36Lまで拡張する2wayバッグ「CACHE（キャッシュ）」
  4. 14. 1カ月の間毎日目玉焼き 結婚破棄
  5. 15. SNSの知的水準 初期の2ch以下?
  6. 16. 「AppleはmacOSの既知のゼロデイ脆弱性を修正しないまま放置している」という指摘
  7. 17. Excelで必須な「日付」の入力の簡単＆便利ワザ　〜関数で日付入りの表も楽々
  8. 18. iPhone利用者 AirPods買うべきか
  9. 19. Switch後継機か 新画像がリーク
  10. 20. Apple Pay&おサイフケータイの差
  1. 1. イチロー氏が野球界に次々苦言
  2. 2. ザギトワがコスプレ「可愛すぎ」
  3. 3. イチロー氏 申告敬遠に苦言
  4. 4. 吉田正尚 7月末までにレ軍退団か
  5. 5. バスケBリーグ 選手倒れ試合中止
  6. 6. 中日応援番組 源田部分全カット
  7. 7. 青学「婚約」の太田 自分大好き
  8. 8. 帝拳ジムの長野ハルさんが死去
  9. 9. 才木浩人 大谷の「音」に衝撃
  10. 10. 渋野日向子「身体がパンパンに」
  1. 11. 大坂が決勝で棄権 悲痛の声
  2. 12. 事故から5年 弱視Jリーガー誕生
  3. 13. NBA河村勇輝 左肩の負傷が判明
  4. 14. G岡本和真 ますます便利屋扱い?
  5. 15. 大坂なおみ 決勝で途中棄権し涙
  6. 16. なでしこJ 新スタッフを発表
  7. 17. ドイツ古豪が狙う18歳の日本人
  8. 18. 錦織 棄権19歳への気遣いに称賛
  9. 19. 駅伝で併走撮影 炎上中国人謝罪
  10. 20. MLB入り韓国逸材を待つ冷酷現実
  1. 1. Number_iへ不適切投稿 廃業宣言
  2. 2. 中居 1番深刻な影響出そうな仕事
  3. 3. 大河 初回から女性の全裸シーン
  4. 4. 宮迫 YouTube危機で「重大発表」
  5. 5. 「去年はどん底」安藤美姫に非難
  6. 6. 堂本光一 港区女子8人と飲み会
  7. 7. Number_iへ中傷投稿 会社が謝罪
  8. 8. 各局収録中止 中居引退も視野か
  9. 9. 40歳で彼シャツ? 皆藤愛子に賛否
  10. 10. 「徹子の部屋」ゲストNGの基準
  1. 11. ガッシュ作者 韓の要求に応じず
  2. 12. 橋本環奈 朝ドラ終了後に結婚か
  3. 13. MAXと飲んだ 人気芸人の名前暴露
  4. 14. 星野源「来年は紅白辞退」の声も
  5. 15. 石破首相の退陣予想 意味深発言
  6. 16. 妊婦? 石田ゆり子の投稿に驚く声
  7. 17. 壇蜜「長期の治療継続が必要」
  8. 18. 週刊誌の記事で芸能人即死 持論
  9. 19. 紅白沸かせたB'z 再ブームの気配
  10. 20. 木村がスマスマ秘話 共演者仰天
  1. 1. 「毛穴の角質も取れて優秀♡」使用感も洗い上がりも大満足な【クレンジング】ベスト3
  2. 2. 母が浮気「匂い」で気付いた娘
  3. 3. 子育て終わったら離婚 妻の本音
  4. 4. 浮気しない男性の「共通点」
  5. 5. 離婚し出戻り 女性の切ない正月
  6. 6. 新幹線で「妊婦」と嘘 バレた訳
  7. 7. 5年間かけて不倫夫に最強の復讐
  8. 8. 完全にレス 夫に触れられるの嫌
  9. 9. 4千円高い請求 指摘に店員逆ギレ
  10. 10. そっくりな育児風景 投稿に感動
  1. 11. 正月に七転八倒 娘搬送された訳
  2. 12. 「いつまで授乳?」義母が暴言
  3. 13. 言い出せなかった? 肉が苦手な夫
  4. 14. 妻を挑発? 夫に弁当を渡す女性
  5. 15. 子の写真入り年賀状を送り反省
  6. 16. 既読スルーされたときのNG対応
  7. 17. プロがユニクロで買う「いい服」
  8. 18. 「家柄違いすぎる」親が結婚反対
  9. 19. 先生? 卒アルで誤解される同級生
  10. 20. 2024年に離婚と知り驚いた有名人
x