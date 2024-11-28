ウクライナの「ストームシャドー」ミサイル攻撃で北朝鮮軍の将官１人が負傷し、将校数人が死亡したというウクライナ側の主張があった。米国防総省の関係者も北朝鮮軍の死傷者発生を確認した。フィナンシャルタイムズ（ＦＴ）は２６日（現地時間）、ウクライナ政府高官を引用し、「先週ロシア西部クルスク州マリノを強打した空襲は北朝鮮軍を狙った攻撃の一環」とし「当時の空襲で北朝鮮軍の将官１人が負傷し、将校数人が死亡した」