ロシアの首都モスクワに向けて、430機以上のドローンが飛来しました。ロシアメディアは、モスクワへのドローン攻撃としては、過去2年で最大規模だったと伝えています。モスクワのソビャニン市長は7日、6日夜から7日朝にかけて、モスクワに向けて430機以上のドローンが飛来したと明らかにしました。ほとんどは、防空部隊が市街地から離れた場所で迎撃し、このうちモスクワに接近した36機を撃墜したということです。これまでに被害は