スーパーバンタム級10回戦ボクシングの元世界3階級制覇王者ジョンリエル・カシメロ（フィリピン）が13日、横浜武道館で開催されたスーパーバンタム級10回戦でサウル・サンチェス（米国）と対戦。初回TKO勝ちを収めた。開始20秒でダウンを奪取。前日計量で体重超過の失態を犯しながら、当日計量をクリアしてのリングだった。海外ファンからは「間違いなく不正操作された試合だ」「ありえない!!!」などと批判が殺到していた。カ