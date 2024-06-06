フィリピン警察官が観光客を拉致して身代金を要求する事件が発生した。５日（現地時間）、ＡＰ通信によると、先週末フィリピンの首都マニラでバイクに乗っていた警察官が、中国人３人とマレーシア人１人が乗った高級乗用車を停車させて、武装した暴漢が車に乗っていた人々に手錠をかけて乗合車で連れ去る出来事が発生した。当時中国人２人はかろうじて脱出に成功して当局に届出たが、残りの２人は殴打された後、２５０万ペソ（約６