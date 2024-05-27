【MLB】レッズ4−1ドジャース（5月26日・日本時間27日／シンシナティ）熱狂的なレッズファンが集まることで有名なグレートアメリカン・ボールパークで行われたレッズ対ドジャースは、5回終了時に雨天中断となった。その準備中にスタッフがシートに巻き込まれるアクシデントが発生。まさかの事態に球場が騒然となる場面が見られた。【映像】必死の思いで大型シートから這い出た女性スタッフ悪天候予報のため、予定よりも1時間半