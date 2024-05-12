エア・インディア・エクスプレスのボーイング７３７ＭＡＸ＝２０２３年１０月、インド・ムンバイ/Indranil Mukherjee/AFP/Getty Imagesロンドン（ＣＮＮ）インドの格安航空会社「エア・インディア・エクスプレス」の客室乗務員の約１００人が「ぎりぎりの時間帯」に病休を願い出て、計８５便が欠航に追い込まれる不測の事態がこのほど起きた。このしわ寄せで数千人規模の乗客の旅行計画に悪影響が出たという。同社の報道担当者は「