ヤングマガジンが原稿料を公開講談社が週刊で発行する青年漫画雑誌「週刊ヤングマガジン」が新連載・初掲載された場合の原稿料や連載に関する流れなどを1月5日発売の同誌に掲載した。公開された原稿料はモノクロ1ページあたりで14300円（税込）以上、カラーページでは１ページあたり28800円（税込）以上として、他にも同誌が手がけるWebコミック配信サイト「ヤンマガWeb」や「月刊ヤングマガジン」、講談社発のWebコミック配信サイ