日本の長期国債利回りが上昇する中、銀行株への関心が高まっている。株価の上昇に加え、配当や自社株買いといった株主還元にも注目が集まる。【こちらも】みずほFG株は出遅れか金利上昇で変わる銀行株の評価三菱UFJフィナンシャル・グループ、三井住友フィナンシャルグループ、みずほフィナンシャルグループのメガバンク3社は、いずれも配当を還元の基本とし、配当性向40%を共通目標に掲げている。3社はそれぞれ異なる還元戦