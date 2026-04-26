メインの食事に添える一品として、コンビニのサラダは手軽で便利です。各社で販売されている「ツナコーンサラダ」は見た目も構成もよく似ており、ドレッシングが別売りのため、味の違いは出にくい印象があります。今回は、コンビニ大手3社（セブン-イレブン・ローソン・ファミリーマート）のツナコーンサラダを比較し、重量や具材の違いを中心に食べ比べてみました。最も重量があり、お得なのはセブン-イレブン「ツナたまごコーン