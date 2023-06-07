¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¿©ÉÊ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Ê¥·¥ç¥Ê¥ë¤Ï6·î6Æü¡¢À¸À®AI¤Ç¤¢¤ëChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿¡ÖGREEN DA¡¦KA¡¦RA ¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡×¤Î¿·¤¿¤ÊCM¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡¢È¯²êÂçÇþÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÊÓ¤òWeb¾å¤Ç¸ø³«¤·¤¿¡£Æ±CM¤Ï°ìÌë¸Â¤ê¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤â¸ø³«¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¤ä¤µ¤·¤¤ÇþÃã¡¢È¯²êÂçÇþÆþ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¡×ÊÓ¤Î²èÌÌ¥«¥Ã¥ÈÆ±CM¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤È¤·¤Æ½é¤á¤ÆChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÀ©ºî¤·¤¿WebCM¡£º£²ó¡¢CMÀ©ºî¤ÎÁí»Ø´ø¤ò¤È¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢ChatGPT¤ò³èÍÑ¤·¤ÆÃÂÀ¸¤·¤¿¡È¤ä¤µ¤·