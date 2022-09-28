10月1日からテレビ東京ほかで放送開始となる人気アニメ『SPY×FAMILY』（毎週土曜後11：00）第2クールオープニングのノンクレジットアニメ映像が28日、先行公開された。オープニング主題歌としてBUMP OF CHICKENが書き下ろした新曲「SOUVENIR」が使用されている。【画像】アーニャがドン引き…オタク姿のユーリ公開された『SPY×FAMILY』イラストオープニングアニメ映像の絵コンテ・演出は、『進撃の巨人Season1〜3』『甲鉄
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