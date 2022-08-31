EVERINGは、キャッシュレス決済＋ドア解錠機能搭載のスマートリング「EVERING（エブリング）」を月額550円で利用できる「定額プラン」を8月30日から提供開始した。今回の「定額プラン」は、従来の買い切り型の購入方法（スタンダードプラン）にはない紛失・交換保証がつき、故障保証も2年ついて月額550円で「EVERING」を利用できるプラン。最初の契約は2年契約となり、3年目以降は1カ月ごとの自動更新（月額550円）となる。ス