½÷¤Î»Ò¤«¤é¤ÎLINE¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¡×¡£Ã¸¤¤´üÂÔ¤ò»ý¤Á¡¢¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¡¢Ì®¥¢¥ê¡©¡×¤È¹Í¤¨¤¿·Ð¸³¤¬¤¢¤ë¿Í¤âÂ¿¤¤¤³¤È¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¤·¤«¤·¡¢¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ÏÃ±¤Ê¤ë¡Ö¾þ¤ê¡×¤Ë²á¤®¤Ê¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë½÷¤Î»Ò¤¬¤¤¤ë¤³¤È¤â»ö¼Â¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¡Ö½÷¤Î»Ò¤¬LINE¤Ç¥Ï¡¼¥È¥Þ¡¼¥¯¤ò»È¤¦¿¿°Õ¡×¤ò¾Ò²ð¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£¡Ú£±¡ÛÊ¸¾ÏÃæ¤Î¥­¡¼¥ï¡¼¥É¤ËÂÐ¤¹¤ë´¶¾ðÉ½¸½¤È¤·¤Æ»È¤¦¡Ö¥«¥ï¥¤¥¤¥Ð¥Ã¥°¤òÇã¤Ã¤¿¤è¡Ê¥Ï¡¼¥È¡Ë¡×¤È¤¤¤¦¤è¤¦¤Ë¡¢¥«¥ï¥¤