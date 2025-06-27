株式会社バンダイナムコフィルムワークス（代表取締役社長：浅沼 誠、本社：東京都杉並区）が製作する、「週刊ヤングジャンプ」（集英社）で連載中の漫画を原作としたTVアニメ『君のことが大大大大大好きな100人の彼女』において、主人公・愛城恋太郎による7,453文字に及ぶ”愛の演説”が、「日本語アニメで最も長いセリフ」としてギネス世界記録™に認定されました。 TVアニメ『君のことが大大大大大好きな10