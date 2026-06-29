【エスパシオ ナゴヤキャッスル】浴衣で愉しむ夏のホテル時間

エスパシオエンタープライズ株式会社

“世界に誇るアートミュージアムホテルへ”をコンセプトに掲げるエスパシオ ナゴヤキャッスル（所在 地：愛知県名古屋市西区樋の口町3番19号）では、浴衣姿でお食事やアフタヌーンティーを愉しめる夏限定プランをはじめ、「THE BAR CASTLE」で提供するピエール・エルメ・パリとのコラボレーションメニュー、「中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE」での台湾茶ペアリング、お盆期間限定のプレミアムビュッフェイベントなど、五感で涼を感じる多彩な美食と文化体験をご提案いたします。

■浴衣で愉しむ美食プラン 概要

エスパシオ ナゴヤキャッスルでは、日本の夏を優雅に彩る装いと美食をお愉しみいただける「浴衣で愉しむ美食プラン」をご用意いたします。

お好みの浴衣をお選びいただき、着付けを済ませた後、館内レストランでのお食事や館内散策をお愉しみいただけます。名古屋城を望むホテル空間で、涼やかな夏のひと時をお過ごしください。浴衣はお持ち帰りいただけますので、夏の思い出としてご自宅でもご利用いただけます。

ご家族やご友人とのお出かけはもちろん、カップルでのご利用や記念日のお祝いなど、夏ならではの特別な時間を演出いたします。

＜提供期間＞ 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

＜内 容＞

・浴衣一式（帯・下駄付）

・着付け

・館内対象レストランでのお食事

・浴衣一式のお持ち帰り

＜対象レストラン・料金＞

・THE GARDEN LOUNGE： お一人様 \15,800 （ランチコース付）

・THE BAR CASTLE： お一人様 \18,500 （アフタヌーンティー付）

・中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE： お一人様 \19,000 （ランチコース付）

・日本料理 丈：お一人様 \25,000 （ランチコース付）

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930(#)（10：00～18：30）

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※男性用・女性用ともに浴衣をご用意しております。

※料金は男女共通です。

※写真はイメージです。

■サマーフルーツカクテル × ピエール・エルメ・パリ「Ephemeral Luxe（エフェメール・リュクス）～贅沢なひと時～」 概要

「THE BAR CASTLE」では、ピエール・エルメ・パリのスイーツと、旬の果実を使用したカクテルを組み合わせた期間限定のカクテルプレート「Ephemeral Luxe（エフェメール・リュクス）～贅沢なひと時～」をご提供いたします。

マンゴーやシャインマスカット、スイカなど、みずみずしい夏の果実を使用したカクテルの中からお好みの一杯をお選びいただき、ピエール・エルメ・パリを代表するスイーツとのマリアージュをお愉しみいただける特別なプレートです。

果実の爽やかな香りと清涼感あふれるカクテルが、ピエール・エルメ・パリの繊細で奥行きのあるスイーツの味わいを引き立て、THE BAR CASTLEならではの新たなペアリング体験をご提案いたします。夏の夕暮れから夜へと移りゆくひと時に、華やかなスイーツとカクテルが織りなす優雅な時間をお過ごしください。

＜提供期間＞ 2026年7月1日（水）～8月31日（月）

＜料 金＞ お一人様 \4,345

＜内 容＞

【カクテル（下記より1杯をお選びいただけます）】

7月

・真夏のソルティー（ウォッカ、スイカ）

・アジアンサマーのフローズンダイキリ（ラム、ジャスミンシロップ、マンゴー）

8月

・真夏のソルティー（ウォッカ、スイカ）

・フローズン・アルティメット（ウォッカ、シャインマスカット）

【ピエール・エルメ・パリ】

・マカロン アンフィニマン シトロン（エスパシオロゴ入り）

・ボンボンショコラ イスパハン

・アマンド ノワール

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930(#)（10：00～18：30）

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※カクテルの内容は月ごとに異なります。

※写真はイメージです。

【店舗情報】THE BAR CASTLE

名古屋城を借景に、昼と夜で異なる表情を見せる特別な空間です。昼は「アトリエうかい」のグランパティシエ鈴木滋夫氏が手掛ける焼き立てクッキーなど、上質なスイーツをお愉しみいただけるアフタヌーンティーをご提供しております。季節のスイーツやセイボリーとともに、城郭を眺めながら優雅なティータイムをお過ごしください。夕刻からはバータイムへ。モロッコランプが織りなすエキゾチックな光に包まれた空間やテラスで、オリジナルカクテルや厳選したウイスキー、ワインをご用意しております。ライトアップされた名古屋城を望む幻想的な景色とともに、心ほどける夜のひと時をお届けします。

ウェブサイト：https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/the-bar-castle/

■萃釅 AINSI THE ディレクター Angela Chang氏によるティーペアリング 概要

中国茶ブランド「萃釅 AINSI THE」ディレクター Angela Chang氏がプロデュースする台湾茶をはじめ、世界各地から厳選した茶葉と、中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE 料理長・内藤勝博による特別コースとのペアリングイベントを開催いたします。

茶葉それぞれが持つ香りや味わい、そして余韻の変化が料理の魅力を引き立て、中国料理と茶の文化が響き合う、奥行きあるペアリングをご体験いただけます。この日のためにご用意する特別コースとともに、奥深い食の世界をお愉しみください。

＜開催日時＞

2026 年 7 月 12 日（日）18：00～（ディナー）

お一人様 \30,000

2026 年 7 月 13 日（月）11：30～（ランチ）

お一人様 \15,000

※各回定員16名様、ご予約制

＜会 場＞ 中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE

＜ご予約・お問い合わせ＞

レストラン予約：052-908-8930(#)（10：00～18：30）

※表示価格には税金が含まれております。別途サービス料15%を加算させていただきます。

※写真はイメージです。

【店舗情報】中国料理 柳城 NAGOYA CASTLE

生簀の⿂で作る鮮度を活かした広東料理や特級点心師による飲茶など、料理長・内藤勝博が日本食材の“鮮味”と伝統の技を駆使し、中国料理の神髄を表現。ソムリエや茶師監修によるワイン・中国茶とのマリアージュで奥深い美食を提案します。

ウェブサイト：https://www.espacionagoya.com/restaurant-bar/ryujo-nagoyacastle/

■【宴会場イベント】～新たなエスパシオ ナゴヤキャッスルが贈る特別な3日間～お盆3日間限定 夏の特別イベント 概要

エスパシオ ナゴヤキャッスルでは、お盆期間限定の特別イベント「食材を愉しむプレミアムビュッフェ」と「天守の間の特別開放」を実施いたします。

3F「飛龍の間」では、本金箔・プラチナ箔を使用した金龍・銀龍のアート作品を配する華やかな空間で、東海地方の食材やホテルならではの逸品を取り入れたプレミアムビュッフェをご提供。シェフが趣向を凝らした多彩な料理やデザートをお愉しみいただけます。

また、名古屋城を望む国内最大級のバンケットルーム「天守の間」を特別開放いたします。カフェスペースでは、地元の恵みを取り入れたメニューや数量限定のアップルパイをご用意するほか、地域の魅力に触れるセレクトアイテムの販売や、ホテルの歴史をたどる「キャッスルの歩み展」など、多彩なコンテンツをご用意。名古屋城を望む開放的な空間で、ご家族やご友人とともに、ホテルでの夏のひと時をゆったりとお過ごしください。

飛龍の間天守の間

＜開催期間＞ 2026年8月13日（木）～8月15日（土）

【食材を愉しむプレミアムビュッフェ】

＜会 場＞ 3階「飛龍の間」

＜開催時間＞ １.11：30～13：30 ２.16：30～18：30

＜料 金＞

大人：お一人様 \10,000

小学生：お一人様 \5,000

未就学児：無料

＜ご予約・お問い合わせ＞

WEB先行予約：7月1日（水）10：00～

電話予約 ：7月3日（金）10：00～

セールスプランニング課イベント係：052-908-8770(#)（平日10：00～17：00）

※表示価格にはお料理、お飲み物（ソフトドリンク）、税金、サービス料が含まれております。

※アルコール類も各種ご用意しております。（別途料金）

※写真はイメージです。

【天守の間 特別開放】

＜会 場＞ 2階「天守の間」

＜開催時間＞ 13：00～18：00

＜内 容＞

・カフェ悠景-深く息づく時間-（地元の恵みを取り入れたメニューや数量限定のアップルパイなどをご用意）

・キャッスルの歩み展

・地域との出逢いセレクション（知多半島と奥三河の商品の紹介・販売など）

＜お問い合わせ＞

セールスプランニング課イベント係：052-908-8770(#)（平日10：00～17：00）

※写真はイメージです。

■エスパシオ ナゴヤキャッスルについて

「エスパシオ ナゴヤキャッスル」は、興和株式会社が展開する「エスパシオブランドホテル」のハワイ、箱根に続く3施設目であり、尾張徳川家の居城として260年にわたり繁栄を支えた名古屋城の堀に面する至高の地に 2025年10月1日にオープンいたしました。「世界に誇るアートミュージアムホテルへ」をコンセプトに掲げ、麟鳳亀龍（麒麟・鳳凰・亀・龍）をはじめとした吉祥の象徴や名古屋の花鳥風月をモチーフにした約400点のアート作品は、館内を美しく華やかに彩るだけでなく、訪れるゲストの繁栄と幸運を願う尾張名古屋の伝統的な歓待の心が込められています。

ホテルウェブサイト： https://www.espacionagoya.com/

公式インスタグラム： https://www.instagram.com/espacionagoya/

公式フェイスブック： https://www.facebook.com/profile.php?id=61576607048321#

ブライダルサイト ： https://wedding.espacionagoya.com/

■エスパシオについて

【エスパシオ】は、スペイン語で「空間」や「宇宙」を意味する言葉。理想の空間・最高のおもてなしを追求したいという想いから、ブランドに名づけました。興和は、2019年にハワイ・ワイキキに「ESPACIO THE JEWEL OF WAIKIKI（エスパシオ ザ ジュエル オブ ワイキキ）」を誕生させて以来、誰もが味わったことが無いような、絶対的な価値のある極上のプライベートステイをお届けしています。“BEYOND THE LUXURY”をコンセプトとして日本ならではの細やかなサービスを提供し、2022年より、『フォーブス・トラベルガイド』にてハワイ州で唯一5年連続「ホテル部門」および「レストラン部門」の最高評価の5つ星を獲得しています。国内では、興和が所有する「名古屋観光ホテル」の特別フロアをホテル・イン・ホテル “Nagoya Kanko Hotel ESPACIO”としてハイクラスの滞在を提供してきましたが、“エスパシオ”を冠する施設として国内初のホテル「エスパシオ 箱根迎賓館 麟鳳亀龍」を2024年7月箱根に開業し、国内・海外より多くのお客様を迎えています。また、2025年10月1日、ESPACIO ホテルグループ3施設目の「エスパシオ ナゴヤキャッスル」を開業し、続き10月13日、名古屋観光ホテル付帯施設として「The Spa ESPACIO MEIKAN」を開業しました。

本件に関する取材のお問い合わせ先について

エスパシオエンタープライズ株式会社 エスパシオ ナゴヤキャッスル

販売企画課 広報担当 戸谷（とや）

TEL：052-908-8710(#) ／ Mail：encpr@espacioenterprise.com

※当プレスリリースの内容は 2026年6月29日現在の情報です。イメージ画像の内容や提供サービスなどは変更する場合がございます。