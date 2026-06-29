【東京・虎ノ門】伝統的フランス料理を現代的アプローチで再構築するフレンチ「La Tradition」が2026年6月27日（土）オープン

La Traditon

2026年6月27日（土）、東京メトロ銀座線・虎ノ門駅から徒歩1分の好立地に、新規 フランス料理店「La Tradition（ラ・トラディション）」がオープンいたします。 「銀座レカン」をミシュランガイド1つ星に導いたシェフ、栗田雄平が腕を振るい、 トラディショナルなフランス料理の伝統に深い敬意を払いながらも、現代的な感性 で再構築した新たなガストロノミーを提供いたします。

■ コンセプト：伝統と革新が交差する食の体験 「La Tradition」が目指すのは、単なる高級食材の消費ではなく、食を通じた文化的 体験であり、記憶に刻まれる新たなるフレンチの味覚的体験です。乃木坂「FEU」 や「銀座レカン」といった名だたる名店で研鑽を積み、自身の集大成としてレスト ランを作った栗田雄平が表現する「トラディショナルの今」、日本各地の生産者は もちろん、世界各地から届く旬の食材を厳選しております。フレンチの伝統的な技 法をベースにしながらも、軽やかな一皿へと昇華させます。

■ 栗田雄平（くりた ゆうへい）プロフィール 1979年、東京生まれ。都内の著名レストランで研鑽を積み渡仏しました。帰国後は 乃木坂のレストラン「FEU」にて7年間副料理長を務めたのち「ロテスリーレカン」 料理長を経て、2020年7月より日本のフランス料理界を牽引する老舗グランメゾン 「銀座レカン」の8代目料理長に就任。2023年、レカングループ総料理長に就任。 ミシュランガイド1つ星の評価を得る。 2026年6月、自身の集大成となる「La Tradition」のシェフに就任いたします。日本 はもちろん世界中の優れた食材のポテンシャルを、フランス料理の技法で最大限に 引き出すアプローチに定評があります。

■ 「ジョエル・ロブション」初代総支配人・下野隆祥が監修する至高のおもてなし 「La Tradition」のサービスは、1993年にシャトーレストラン「ジョエル・ロブ ション」が開業した際、初代総支配人として陣頭指揮を執った下野隆祥氏が監修い たします。下野氏は1946年に東京で生まれ、銀座「マキシム・ド・パリ」のソムリ エや、銀座「レカン」のシェフソムリエおよび支配人、さらにロンドンの「レスト ラン・ミラベル」で総支配人を歴任してきました。2010年にはフランス共和国農事 功労章「シュバリエ」を受章するなど、国内外のグランメゾンで培われた圧倒的な 経験と技術を持っております。 栗田シェフの料理に寄り添ったワインペアリングを、下野氏の哲学が息づく洗練さ れたホスピタリティとともにお届けいたします。

■ メニュー：五感で味わう特別なおまかせコースとワインの様々な楽しみ方のご提 案 ご提供するのは、その日の最高の食材で構成されるおまかせコース（ディナー 22,000円税込 ／ ランチ 13,200円～税込）です。また、当店の世界観を決定づける もう一つの魅力が、フランス料理には欠かせないワインの様々な楽しみ方のご提案 です。フランスの銘醸ワインや希少なバックヴィンテージを中心に、一皿ごとの繊 細な風味や香りの輪郭を精緻に読み解き、料理とワインが三次元的に交差する圧倒 的なマリアージュをご堪能いただけます。

■ 空間：白を基調としたコンパクトながら洗練されたデザイン空間 店内は、純粋に料理と向き合っていただけるよう白を基調とした美しく洗練された デザインを採用しております。お客様一人ひとりに最高のおもてなしを提供するた め、客席数を18席のみに絞った贅沢な空間設計となっており、こだわりの食器やイ ンテリアに囲まれた落ち着いた雰囲気の中で、特別な記念日や重要なご会食など、 非日常のひとときをゆったりとお過ごしいただけます。

【店舗概要】

- 店舗名：La Tradition（ラ・トラディション）- オープン日：2026年6月27日（土）- 所在地：〒105-0001 東京都港区虎ノ門1-7-6 升本ビルB1- アクセス：東京メトロ銀座線 虎ノ門駅より徒歩1分- 定休日：月曜日・火曜日- 価格帯：ディナーコース 22,000円（税込）／ ランチコース 13,200円～（税込）- 喫煙：禁煙- 公式サイトURL：https://latradition.jp/- 予約方法：公式サイトより完全予約制