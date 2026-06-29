ロート製薬、T2の自動運転トラックでスキンケア関連製品等の輸送実証を開始

株式会社T2

ロート製薬株式会社（大阪府大阪市、代表取締役社長：瀬木 英俊、以下「ロート製薬」）および株式会社T2（東京都千代田区、代表取締役CEO：熊部 雅友、以下「T2」）は、ロート製薬のスキンケア関連製品等を対象とした自動運転トラックによる輸送実証を、2026年6月29日より、関西ー関東間の高速道路の一部区間で開始します。

ロート製薬 上野テクノセンターとT2の自動運転トラック

ロート製薬では、お客様へ製品を安定的にお届けするために、物流業界が抱える慢性的な人手不足やドライバーの長時間労働などの課題に対して、これまでトラックの積載率の向上や他社との共同配送等、様々な取り組み*¹を進めてきました。



T2では、2027年度以降にレベル4*²自動運転トラックによる幹線輸送の開始を目指し、2024年以来、多種多様な業界の企業各社とレベル2*³自動運転トラックを用いた輸送実証を行っており、2025年より、実証を経た企業に対し、定期的な輸送を提供する「商用運行」*⁴を始めています。

この度、ロート製薬とT2は関西―関東の高速道路の一部区間において、ロート製薬のスキンケア関連製品等を対象としたレベル2自動運転トラックによる輸送実証を以下のとおり2026年6月29日より開始します。

本実証で輸送する製品[表: https://prtimes.jp/data/corp/110471/table/84_1_5dc9ae9ab15008187f04ea3628b9fdf8.jpg?v=202606291252 ]

ロート製薬では、本実証の結果を踏まえてT2のレベル4自動運転トラックによる幹線輸送サービスの利用を本格的に検討します。本取り組みを通じて、お客様へ製品を安定的にお届けするとともに、物流に関わるみなさまの働きやすい環境づくりと環境負荷低減に貢献し、ウェルビーイングな社会の実現に貢献します。

*¹ 物流の取組みに関するリリース：https://www.rohto.co.jp/news/release/2025/1008_01

*² 特定の走行環境条件を満たす限定された領域において、自動運行装置が運転操作の全部を代替する状態

*³ ドライバーの監視のもとに行われる特定条件下での高機能自動運転

*⁴ 本件に関するリリース：https://t2.auto/news/2025/0701.pdf

(https://t2.auto/news/2025/0701.pdf)*⁵ 安全確保が必要な状況ではドライバーが一時的に運転操作

各社企業サイト

ロート製薬株式会社：https://www.rohto.co.jp/

株式会社T2：https://t2.auto/