株式会社アースは、公式YouTubeチャンネルで配信しているルームツアー動画の中から、特に再生回数の多い「狭小敷地を克服した住まい」TOP3の設計ポイントを公開しました。都市部の限られた敷地面積（12坪～17坪）を最大限に活かす間取りや設計の工夫について、実例をもとに解説しています。

第1位｜【9万回再生】"開放的な吹き抜け"が家族を心地よい距離感でつなぐ家

再生回数第1位は、コンパクトな敷地ながら開放感と将来のバリアフリー対応を両立させた、東京都大田区の注文住宅実例です。

狭さを感じさせない「視線の抜け」

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=YiWtrDmQsiI

奥行きに制限のあるスペースを活かした植栽計画を施し、周辺の街並みに調和する外観を設計しています。

「造作」によるミリ単位の収納

市販の収納家具のサイズに精密に合わせた造作家具を配置し、デッドスペースを排除した効率的な収納計画を実現しています。

将来を見据えた1階完結動線

小上がり和室へ車椅子でアプローチできるよう配慮した設計など、将来のライフステージの変化に対応する「長期的な住みやすさ」を考慮しています。

【東京都大田区｜17坪】吹き抜けがつなぐ2階建てのバリアフリー住宅

第2位｜【7万回再生】大通り沿いの制限を克服した12坪のハイグレード狭小住宅

https://earth-official.net/gallery/home_gallery/home_gallery-13730/

幹線道路に面した立地条件において、プライバシーを確保しながら個人の趣味や暮らしやすさを追求した設計実例です。

多機能な小上がり

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=l-osOhltUmc

玄関横に配置した和室は、ワークスペース、客間、収納、掘りごたつの4つの機能を兼ね備えた多目的空間として設計されています。

子供部屋の「段違い設計」

7畳の個室空間を縦に仕切り、ベッドと収納を上下交互に組み合わせる「段違い設計」を採用することで、限られた面積の中に実質4.5畳のスペースを2部屋確保しています。

可動式TVボード

背面を収納スペースとした可動式のTVボード（壁）を採用し、生活感を抑えながら配線類をスマートに整理できる工夫を施しています。

【東京都荒川区｜15坪】大通り沿いに面したガレージと吹き抜けのある3階建て住宅

第3位｜【6.8万回再生】30代子育て世帯が暮らす、敷地15坪の屋上付きガレージハウス

https://earth-official.net/gallery/home_gallery/home_gallery-12496/

敷地面積や土地の形状による制約をクリアし、住まい手のこだわりを具現化した注文住宅実例です。

台形敷地を活かした斜め壁

YouTube動画 : https://www.youtube.com/watch?v=xE6nJ6Ti1EI

変形地（台形）の形状に合わせ、外壁や間仕切りを斜めに配置することで、室内の視覚的な奥行きと広がりを創出しています。

「外」を取り込む中庭と屋上

住宅密集地でありながら、周囲からの視線を遮りプライベート性を高めた中庭や、螺旋階段でアクセスする屋上テラスを設けています。

補助ベッドのアイデア

造作ベッドの下部に引き出し式の予備ベッドを収納する設計を取り入れ、省スペースで機能的な寝室を実現しています。

まとめ：狭小敷地を活かす3つの設計アプローチ

今回ご紹介したTOP3の設計実例に共通しているのは、敷地面積の制約を多様な設計アイデアによって解決している点です。 「ミリ単位の造作家具」によるデッドスペースの排除 「吹き抜けや段違い設計」による縦空間の立体活用 「視覚的広さ」を創出する空間デザイン 株式会社アースは、今後もYouTubeチャンネル等の情報発信を通じ、都市部における快適な住まいづくりのアイデアを提供してまいります。