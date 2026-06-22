Revopoint、「Prime Event」開催および「POP 4」一般発売開始のお知らせ

Revopoint Japan株式会社

Revopoint Japan株式会社（以下、Revopoint）は、期間限定キャンペーン「Prime Event」を2026年6月22日より開催するとともに、次世代3Dスキャナー「POP 4」の一般発売を開始したことをお知らせいたします。

「Prime Event」について

開催期間

2026年6月22日（月）～6月28日（日）

キャンペーン内容

■ セット購入特典最大29％OFF

■ 限定クーポンコード：【PPS10】でさらに2％OFF

詳細をチェック

https://revo.ink/4ptcnEU

本キャンペーンは公式サイト限定で実施され、対象セット商品をお得にご購入いただける特別な機会となります。

POP 4 一般発売について

POP 4は、Revopointが展開する最新世代のハンドヘルド3Dスキャナーです。

現在、公式サイトにて一般発売を行っております。

先行予約特典

■ 限定割引：10％OFF

■ 期間限定：2026年6月22日（月）～6月28日（日）

■ 最大12％OFFでの購入が可能（2%併用クーポンコード：【PPS10】）

注目の新製品「POP 4」「MetroY Ultra」

今回のPrime Eventでは、Revopointが2026年に展開する注目製品をお得にご購入いただけます。

POP 4

POP 4は、ブルーレーザーと赤外線構造光を組み合わせたハイブリッド光学システムを採用した、多用途向け3Dスキャナーです。

5つのスキャンモードを搭載し、小型から中型サイズの対象物まで柔軟に対応。さらに、AIリアルタイム物体追跡や3D Gaussian Splatting機能を備え、3Dプリント、デジタルアーカイブ、リバースエンジニアリングなど幅広い用途で活用できます。

MetroY Ultra

MetroY Ultraは、中・小型対象物向けに開発された高性能ワイヤレス3Dスキャナーです。

34本クロスレーザーによる高速スキャンと高い計測精度を両立し、品質検査や計測用途にも対応。専用ソフトウェア「Revo Measure」と組み合わせることで、より高度な3D計測ソリューションとして活用できます。

この機会をお見逃しなく

本キャンペーンは、POP 4やMetroY UltraをはじめとするRevopointの人気製品をお得に導入いただける絶好の機会です。

また、対象セット商品の割引に加え、クーポンコード【PPS10】をご利用いただくことで、さらにお得にご購入いただけます。

POP 4やMetroY Ultraはもちろん、以前から気になっていた他のスキャナー製品をご検討中の方も、ぜひこの機会をご活用ください。