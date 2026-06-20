QQEnglish、AI英語コーチ|Hiroki English氏をスピーカーに迎え6月24日に無料オンラインウェビナーを開催

株式会社QQ English

オンライン英会話サービスおよびセブ島留学事業を展開する株式会社QQ English（本社：東京都新宿区、代表取締役：藤岡頼光、以下QQEnglish）は、2026年6月24日（水）19時から、無料オンラインウェビナー「最新AI英語活用術～スピーキングを徹底強化～」を開催いたします。

生成AIの普及により英語学習の効率化が進む中、本ウェビナーではAI英語コーチ・Hiroki English氏を迎え、AIを活用したスピーキング力向上の方法について解説します。

開催背景

詳細を見る :https://www.qqeng.com/blog2/event/45809/

近年、ChatGPTをはじめとする生成AIの普及により、英語学習の方法は大きく変化しています。英文添削や英会話練習など、AIを活用した学習環境が身近になる一方で、

・AIを英語学習にどう活用すればよいかわからない

・スピーキングがなかなか上達しない

・効率よく英語を話せるようになりたい

といった悩みを抱える学習者も少なくありません。

そこでQQEnglishでは、英語学習者に人気のHiroki English氏を登壇者に迎え、AIを活用した効果的な学習法やスピーキング力向上のポイントを学べる無料ウェビナーを開催します。

登壇者プロフィール

AI英語コーチ｜Hiroki English 氏

オンライン英語コーチングスクール「Hiroki English School（HES）」を運営。早稲田大学大学院修士課程（英語教育専攻）修了。英語発音指導士(R)︎。科学的な第二言語習得論をベースに、AI×コーチング×発音指導を組み合わせた独自メソッドで、スピーキング・リスニングに特化した最短効率の英語学習を提供。自らAIのみを活用し、約1年でイタリア語を習得する“人体実験”を行い、その知見を英語指導に還元している。Udemyでは約3,000人にAI×英語学習の講座を提供。AI活用英語学習に関する書籍の監修や雑誌掲載の実績も持つ。YouTubeチャンネル「AI英語コーチ｜Hiroki English」では、登録者2.1万人以上に向けてAI×英語学習の最新情報を発信中。

ウェビナー概要

・内容：「 最新AI英語活用術～スピーキングを徹底強化～ 」

・開催日時：2026年6月24日（水）19時00分～20時00分

・申し込み期日：セミナー開始直前まで可能

・参加対象：英語初級～中上級者

・使用ツール：Zoom

・参加費：無料

※事前にZoomアプリをPC、もしくはスマートフォンでダウンロードしてご参加ください。

※イベント中は画面共有をするので、PCやタブレットなど大きいスクリーンからご参加いただくことをおすすめいたします。

※イベント中はZoom上で録画を行いますが、参加者の音声や画面は表示されませんのでご安心ください。

※ZoomのインストールやID・パスワードの入力方法など、Zoomに関する設定・操作のサポートはQQEnglish側では承っておりません。あらかじめご了承ください。

QQEnglishについて

詳細・申し込みはこちら :https://qqenglish20260624.peatix.com/CampusTopグループの教師たち

QQEnglishは、CampusTopグループが運営するオンライン英会話ブランドです。 同グループは、フィリピン人教師を正社員として採用し、"To be the gateway to the world"をミッションに掲げ、オンライン英会話サービスとフィリピン・セブ島での留学事業を展開しています。

英語学習サービスの提供にとどまらず、社会貢献活動「Lesson for Smile Project」にも取り組むほか、人材派遣・紹介事業を含む多角的な事業を通じて、グローバルなコミュニケーションを支援しています。オンライン英会話サービスは、"世界累計80万人（2025年7月時点）"を超える生徒が利用。

子どもから大人まで、幅広い学習者に英語学習の機会を提供しています。

QQEnglish公式サイト（オンライン英会話） https://www.qqeng.com/

QQEnglish セブ島留学 https://qqenglish.jp/

QQEnglish YouTube https://www.youtube.com/@qqenglish_japan/videos